إعادة باخرة صادر ماشية جديدة من السعودية

الخليج 365 : اعادت السلطات السعودية ، شحنة صادر ضأن ، على متن الباخرة (البركة ٦) ، تحمل عدد( ٨.٣٢٦) الف رأس. وقال وكيل شحن المواشي عصام عبد العزيز، لـ(السوداني) إن سبب الارجاع نقص المناعة بحسب المعلومات الأولية ، موضحا أن الباخرة تم شحنها عن طريق نظام (المداورة) ، وزاد (مجبرين) على قبول هذه الطريقة في الشحن، مشددا على أن المصدر من حقه اختيار الباخرة المناسبة لصادره ، بجانب ضرورة المحافظة على (سمعة صادر السودان) وعائداته، داعيا المسؤولين السودانيين للذهاب إلى السعودية، والتشاور والتنسيق معهم حول صادر الماشية الحية، مشيرا الى أن امر تكرار إرجاع المواشي ألحق أضرارا بالغة بقطاع الصادر والمصدرين.

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