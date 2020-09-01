شعبة الجلود : بدأنا تصدير جلود أبقار لنيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شددت شعبة مصدري الجلود،على انسياب صادرات الجلود، واستعداد عدد من المصدرين لتنفيذ عمليات عبرنظام الدفع المقدم ، وأن الفترة الحالية تشهد صادر جلود أبقار إلى دولة نيجيريا.

وقال رئيس الشعبة محمد علي حسن لـ(السوداني) إن التصدير توقف حاليا عبر نظام الدفع الآجل ،لحاجة البلاد لحصائل النقد الاجنبي، داعيا المصدرين الذين لديهم رغبة للتصدير،بطريقة الدفع المقدم التنسيق مع الشعبة، لانها توفر لهم دفع المقدمات، وإضاف : عائدات صادر الجلود شهدت تراجعا في العامين الماضيين، مبينا ان العائدات انخفضت من ٤٠ مليون دولار في ٢٠١٨م الى حوالي ١٠ ملايين دولار في ٢٠١٩م ، وارجع ذلك لحالة عدم الاستقرار التي مرت بالبلاد خلال تلك الفترة، وتوقع حدوث انخفاض كبير في العام الجاري، بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع تجارة الجلود، مشيرا الى ان العام المقبل سيشهد انفتاحا عالميا لصادر الجلود ، وإرتفاع معدلات الصادر.

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