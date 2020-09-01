ترتيبات لتكامل إقتصادي مع دولة جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شددت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، د. هبة محمد علي، على أهمية التكامل الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان.

وقالت في تصريح صحافي عقب لقاء وزير المالية الجنوبي سلفاتور قرنق أمس الإثنين، على هامش فعاليات توقيع إتفاقية السلام بالعاصمة جوبا، إن التكامل الاقتصادي يعتبر ضرورة لتخطي العقبات والتحديات خاصة في هذه المرحلة.

وأضافت أن اللقاء تناول قضايا عدة منها المعابر والتجارة الحدودية، والمناطق الحرة على الحدود، بالتركيز على إنشاء منطقة تجارية في مدينة كوستى وأخرى صناعية فى الجبلين، وكذلك المصارف والبنوك، والنقل النهري والبري، وبروتكولات الصحة والتعليم والتدريب.

وتمّ الاتفاق على أن تنعقد اللجنة الوزارية المشتركة عاجلاً لإختيار أفضل السبل للتطبيق العملي، وأشارت إلى أن الطرفين أمنا على إنجاز السلام وبالبلدين .

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