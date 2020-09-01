وفرة في الوقود بالمحطات .. وشكاوى من الترحيل من المستودعات

الخليج 365 :

كشفت وكيل محطة اويل ليبيا بالخرطوم جنوب فتحية محمد لـ( السوداني) عن وفرة الوقود بالمحطات والمستودعات ٫ وبررت تكدس المركبات بمحطات الوقود لمشكلة الترحيل من المستودعات لمنافذ التوزيع ٫ مؤكدة ان ضعف تعرفة الترحيل تسببت في هروب سائقي الترحيل للعمل بالولايات ٫ مبينة ان حصة المحطة ( 45) الف لتر ٫ وقالت ان زيادة رسوم الترحيل ستؤثر سلبا على زيادة تعرفة الوقود مؤكدة وفرة البنزين والجازولين حاليا بمحطات العاصمة .

واضاف صاحب محطة وقود ببحري لـ(السوداني) ان هناك وفرة في المشتقات البترولية واستمرار اشكالية الترحيل من المستودعات للمحطات ٫ مشيرا لانسياب حصته من البنزين والجازولين بشكل طبيعي ٫ لافتا لتسبب رفع الدعم عن المحروقات في زيادة أسعار الوقود بالمحطة ٫ وقال ان هنالك بعض المحطات لا تملك مركبات ترحيل مما يؤدي الى تكدس المركبات بالمحطة لانقطاع البنزين أو الجازولين.