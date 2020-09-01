تراجع كبير في أسعار العملات وحملات مكثفة وسط الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً بالسوق الموازي، وعزا متعاملون ذلك لتوقيع اتفاق السلام أمس في جوبا وتكثيف الحملات لتجار العملة وسط الخرطوم ووفرة حجم العرض.

قال تاجر عملة في تصريح لـ(السوداني) إن سعر بيع الدولار تراجع (198) بدلا عن(210) جنيهات فيما تراجع سعر الشراء من (200) جنيه الى (196) جنيها فيما تراجع سعر الريال السعودي من (51) جنيها لسعرالشراء الى (47) جنيها أما سعر البيع تراجع من (52) جنيها الى (48) جنيها ٫ مشيرا الى وفرة في حجم العرض بالسوق وضعف الطلب .

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