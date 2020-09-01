«ندى القلعة» من داخل القصر الرئاسي بجوبا خلال مشاركتها في حفل السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشرت المطربة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع لها من داخل القصر الرئاسي بجوبا خلال مشاركتها في حفل توقيع السلام الشامل ما بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوم أمس.

وكانت مشاركة “القلعة” في حفل توقيع السلام، قد دار حولها جدل واسع، بسبب رفضها من بعض الأطراف لعدم إسهامها في الثورة السودانية على حد زعمهم.

إلا أن مشاركتها حُسِمت بظهورها فعلياً بحدائق القصر الرئاسي يوم أمس الاثنين،في جوبا مشاركة في الحفل.