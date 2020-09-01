شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المهندس عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عن تكوين لجنة لإعداد قانون جديد لمشروع الجزيرة بديلا لقانون 2005م قائلا ان مشروع الجزيرة يحتاج الى تأهيل بهدف تطوير الزراعة وحل مشاكل الري .

وقال خلال استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة (الفاو) بابا قانا أحمدو ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة صديق عبدالهادي ومحافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق ، قال ان اللجنة التي تم تكوينها لاعداد القانون ستباشر عملها قريبا مبينا ان تكوين مجلس لإدارة مشروع الجزيرة برئاسة الاستاذ صديق عبدالهادي يعتبر جزءا مكملا لقانون مشروع الجزيرة القادم .

Advertisements

وثمن تركاوي دور الفاو والدعم الذي تقدمه للسودان من خلال البنك الدولي والذي يتم متابعته من قبل الفاو لبداية التأهيل الفعلي لمشروع الجزيرة .

ومن جانبه أمن باباقانا على الدعم الكامل لمشروع الجزيرة والمساعدة في إعداد الوثيقة اللازمة للدعم الفني والمادي المطلوب وقال أن ذلك يتم بالإتصال مع المنظمات المانحة الأخرى .

على صعيد متصل التقى وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عبدالقادر تركاوي باعضاء صندوق درء المخاطر والتأمين وتم مناقشة الميزانية للصندوق ومقترح لإعادة تشكيل مجلس الأمناء.