إنشاء محفظة إستثمارية لشراء السلع الإستهلاكية بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت الأستاذة نادية أحمد التهامي، المدير العام لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة إن تحقيق ولاية المالية على المال العام من المرتكزات الأساسية للعمل المالي بالولاية خلال الفترة القادمة.

وقالت عقب إجراءات التسليم والتسلم بينها والأستاذة إخلاص حسين، المدير العام السابق للوزارة بحضور مدراء الإدارات بالوزارة أن خطة وزارتها تستهدف مراجعة الشركات المشاركة فيها حكومة الولاية الى جانب توفير السبل الكفيلة لتطوير الموارد الإقتصادية إضافة لإنشاء محفظة إستثمارية لشراء السلع الإستهلاكية وحصر المصانع المتوقفة وتنشيط دور الجمعيات التعاونية وتفعيل القوانين لمواكبة متطلبات المرحلة .