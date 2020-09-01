إبتداءاً من اليوم..موظفون ببنوك حكومية يعلنون الاضراب

الخليج 365 : أعلن عاملون ببنوك حكومية الدخول في إضراب عن العمل ابتداءاً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس.

وشملت قائمة البنوك التي سيدخل منسوبوها في إضراب كلاً من البنك الزراعي، مصرف البلد، بنك النيلين.

وحمَّلت اللجان التنسيقية للجان تسيير نقابات العاملين بالمصارف الحكومية بنك السودان المركزي مسؤولية الإضراب، مؤكدة مواصلة الإضراب حتى يتم تحقيق مطالبهم بتحسين بيئة العمل وزيادة الأجور.

وقال سكرتير اللجنة التسيرية بالبنك الزراعي خالد الطاهر، في مؤتمر صحفي إن مطالبهم تتمثل في تحسين بيئة العمل وزيادة أجور العاملين، بجانب إصلاح الجهاز المصرفي، وكَشَفَ عن استمرار الفساد داخل القطاع حتى الآن.

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