أكثر من ربع مليون دولار ..ضبط شبكة إجرامية بينهم أجانب تضارب بالعملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تمكنت إدارة المباحث الفيدرالية بالقبض على شبكة إجرامية من بين أفرادها اجانب وبحوزتهم عدد 358 الف دولار وعدد1500 ريال قطري . واوضح العميد شرطة أمين سعيد مدير دائرة التحقيقات الجنائية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان خلفية الضبطية تاتي في سياق إنفاذ خطط الادارة الراتبة في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تضر بالاقتصاد الوطني حيث توفرت معلومات لادارته عن نشاط لشبكة إجرامية تتعامل بالنقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية فتم تكليف فريق ميداني متخصص نجح في إنفاذ خطة محكمة بموجبها تم الايقاع بعدد4متهمين من بينهم متهمين اثنين من جنسية عربية وبحوزتهم مبلغ 358 الف دولار امريكي ومبلغ1500ريال قطري ومبلغ 21000 من العملة المحلية وقال العميد أمين ان جميع المتهمين خضعوا للتحري واقروا بالجرم وارشدوا التحري علي أبعاد الجريمة وتمكنت ادارته من الإحاطة بأهداف الشبكة وأساليب أنشطتها التخريبية معلنا عن اكتمال التحقيقات توطئة لتقديم المتورطين للعدالة وجدد مدير دائرة التحقيقات الجنائية تحزيرات ادارته من خطورة التعامل بالنقد الاجنبي خارج الأطر القانونية المتعارف عليها موكدا ان العدالة ستطال كل من يشارك في الحاق الاذي بالمواطنين .

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