إنطلاق حملة توقيعات في برشلونة للإطاحة برئيس النادي

توجّه مقترحو سحب الثقة من رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ومجلس إدارته، أمس الاثنين، إلى النادي بحثا عن الحصول على 16 ألفا و520 توقيعا (15% من الناخبين)، للتمكن من إجراء استفتاء على رحيل مجلس الإدارة الحالي.

ووافق النادي الكتالوني على مذكرة سحب الثقة، التي تقدم بها جوردي فاري، أحد الأسماء التي كانت تنوي الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة في 2015، والذي سيخوض بالفعل انتخابات النادي المقبلة.

وسيكون أمام المطالبين برحيل مجلس الإدارة 14 يوما (بما فيها أيام السبت) تبدأ من اليوم الثلاثاء، لجمع التوقيعات اللازمة.

وإذا تمكنت المعارضة من جمع توقيعات أكثر من 15% من الأعضاء، الذين يبلغ عددهم 110 آلاف و132، سيتم إجراء استفتاء حينها لإقالة بارتوميو ومجلس إدارته، إذا صوّت 66.6% من الأعضاء على هذا الأمر.

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وكان قد أعلن 3 مرشحين محتملين لانتخابات برشلونة، وهم فيكتور فونت وجوردي فاري ولويس فرنانديز، إضافة إلى 8 مجموعات من المحيطين بالنادي، اجتماعهم لتأييد مذكرة لسحب الثقة من الرئيس ومجلس إدارته بالكامل، التي تقدم بها فاري الأربعاء الماضي.

وترى جبهة المعارضة بحسب صحيفة الصيحة، أن النادي يعيش أزمة اقتصادية ومؤسسية ورياضية، ألقت بظلالها على الفريق الأول للكرة، الذي ودع دوري الأبطال من الدور ربع النهائي، بعد خسارة مذلة على يد بايرن ميونخ بنتيجة (2-8).

وأدى تخبط الإدارة الحالية إلى طلب نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الرحيل هذا الصيف بعد نحو 20 عاما قضاها بالنادي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)