قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفقاً لوحدة الإنذار المبكر، في تقرير صادر أمس “الإثنين”، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في تسع ولايات خلال الساعات القادمة، حيث تشهد ولايات (القضارف، كسلا، النيل الابيض، كردفان الكبرى، النيل الأزرق، شرق دارفور، وسط دارفور، جنوب دارفور)، وأجزاء من ولاية البحر الأحمر، هطول أمطار غزيرة.
وأوضحت الهيئة بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الأمطار ستكون خفيفة في كل من الخرطوم، ونهر النيل، فيما ستكون متوسطة في الجزيرة وشمال دارفور.
وأفادت الهيئة أن الفاصل المداري سيمر شمال ولاية البحر الأحمر، شمال مدينة عطبرة وشمال الولايات الغربية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة في (9) ولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.