الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة في (9) ولايات

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفقاً لوحدة الإنذار المبكر، في تقرير صادر أمس “الإثنين”، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في تسع ولايات خلال الساعات القادمة، حيث تشهد ولايات (القضارف، كسلا، النيل الابيض، كردفان الكبرى، النيل الأزرق، شرق دارفور، وسط دارفور، جنوب دارفور)، وأجزاء من ولاية البحر الأحمر، هطول أمطار غزيرة.

وأوضحت الهيئة بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الأمطار ستكون خفيفة في كل من الخرطوم، ونهر النيل، فيما ستكون متوسطة في الجزيرة وشمال دارفور.

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وأفادت الهيئة أن الفاصل المداري سيمر شمال ولاية البحر الأحمر، شمال مدينة عطبرة وشمال الولايات الغربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)