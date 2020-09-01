توقيف شبكة يقودها (سجين بكوبر) تزور الشيكات المصرفية

أوقفت مباحث العمليات الفيدرالية، شبكة وصفتها بالخطيرة ، تنشط في عمليات تزوير الشيكات المصرفية والعادية لأحد البنوك الشهيرة بالخرطوم، وتحتال بها على الشركات الكبرى، لتجني أموالاً طائلة.
وقالت مصادر إن الشبكة يقودها سجين يقبع بسجن كوبر الاتحادي، وينفذ عملياتها خارج السجن خبير تزوير يعمل أستاذا بمعاهد عالمية في البلاد.
وضبطت الفيدرالية في مداهمة لمنزل الأستاذ ماكينة طباعة ملونة وأختاما، إلى جانب عدد كبير من الشيكات العادية والمصرفية المزورة باسم بنك شهير، إلى جانب كمية كبيرة من المستندات والرخص التجارية التي تستغل في عمليات الاحتيال على الشركات.
وحبسب مصادر صحيفة السوداني، فإن الشيكات المزورة تستخدم في شراء بضائع وإسبيرات سيارات من شركات معروفة سبق وأن وقعت ضحية للشبكة دون أن تكتشف عمليات التزوير.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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