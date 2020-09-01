بالفيديو …مدير عام الشرطة «يقسم بالله» متوعداً بحسم التراخي الأمني و المركبات «غير المرخصة» نهائياً

أقسم الفريق أول شرطة «حقوقي» عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام قوات الشرطة السودانية، جازماً متوعداً بحسم التراخي الأمني و المركبات «غير المرخصة» نهائيا في ولاية كسلا.

وأظهر مقطع فيديو الفريق أول «عزالدين» أمام جمع من القوات الشرطية بمدينة كسلا، وقد أقسم بالله مهدداً في حال أي تراخي من قبل المرور أو استمرار هذا الوضع بهذه الطريقة من الإنفلات، نقلهم إلى أماكن يتحدث بها السودان كله.

وتساءل «عزالدين» ” لماذا هذه المواتر والركشات والعربات تستبيح شوارع المدينة وهي ليست مرخصة”.

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وقال:”أن ماتم من ضبط لمئات المواتر اليوم بدون ترخيص، لايعد انجازاً وإنما كان هناك اخفاق وتراخي وعدم عمل تم تعديله”.

مضيفاً ” ان هذا مظهر للانفلات الأمني، الزول كان خطف نعرفو كيف كان قتل نعرفو كيف” وزاد “هذه المركبات المخالفة جاي كيف هسه عندها أوراق ما عندها أورق الحدود مستباحة؟ “.

وشدد قائلاً: بحسب صحيفة السوداني ” علي بالايمان هذا الوضع يستمر بهذه الطريقة أجيب ناس المرور ديل أوقفهم انتباه وبالطائرة انقلهم لأماكن يتحدث بها السودان كلو والكلام دا ينطبق على جميع شرطة الولاية في كسلا دي أي تراخي والله ما أخليهو”.

وكان وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، قد أعلن عن تشكيل قيادة متقدمة بقيادة مدير عام الشرطة وعدد من القيادات الشرطية لمتابعة استتباب الأمن في كسلا وإتخاذ الاجراءات والتحوطات اللازمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)