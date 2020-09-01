اتحاد الكرة يجتمع بلجنة تطبيع الهلال

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم السوداني بقيادة رئيس الاتحاد د. كمال شداد ونوابه عصر أمس اجتماعاً مع لجنة تطبيع نادي الهلال برئاسة هشام السوباط وبقية أعضاء اللجنة.

وقام الاتحاد خلال الاجتماع بشرح طبيعة عمل اللجنة والمهام المطلوبة منها التي وردت في قرار التكليف وأبرزها إلى جانب تسيير نشاط النادي إدارياً وفنياً، التحضير لجمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي ومن ثم جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد مع فتح باب العضوية لكل الجماهير والعمل على لم الشمل الهلالي.

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وبحسب صحيفة الصيحة، ينتظر أن تدشن لجنة التطبيع عملها على الفور لإنجاز العمل الذي ينتظرها خصوصاً وأن فترة التكليف تقتصر على أربعة أشهر فقط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)