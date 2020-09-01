أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
صحيفة السوداني:
– الجيش ينصب خياماً لإيواء المتضررين من الفيضانات بالخرطوم
– البرهان يدعو قادة الثورية التوجه إلى الخرطوم للمشاركة في إدارة الانتقالية
– حميدتي: ندعو الحلو وعبد الواحد للتفاوض
– سلفا كير :نحن بعيدون عن السلام بغياب حركتى الحلو وعبد الواحد وهذا تحدي حقيقي لنا
– وصول طائرة مساعدات إنسانية من السعودية دعماً للسودان
– السعودية ترحب بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام السوداني
– إيقاف حركة المركبات على الطريق القومي «سنجة الدمازين» من جراء السيول.
اليوم التالي:
– الولايات المتحدة وبريطانيا وجامعة الدول العربية ترحب باتفاق السلام في السودان
– مصر ترحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة
– قطر ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان
– السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان
– دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب باتفاق السلام في السودان
صحيفة أخبار اليوم:
– التوقيع بالأحرف الأولى علي إتفاق سلام جوبا وترحيب دولي واسع.
– أمريكا والحلفاء الأوروبيون يعلنون الدعم لإتفاق جوبا التاريخي.
– «أخبار اليوم» تستطلع قيادات قوى سياسية ومواطنين حول الإتفاق.
– عاصم البلال الطيب يكتب: بعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا بالأحرف الأولى.. ومن قال ان البراغماتية صنم يُعبد؟.
صحيفة آخر لحظة:
– من جوبا .. حمائم السلام تحلق في سماء الخرطوم
– ترحيب دولي وسلفاكير يتعهد بإلحاق الحلو ونور
– البرهان يدعو قادة الثورية للعودة فوراً
– (3) بنوك حكومية تضرب اليوم
– الميرغني لـ (مواطني كسلا) : ابتعدوا عن العدوانية
صحيفة السوداني الدولية:
– المجلس القيادي للاتحادي الديمقراطي يشكل غرفة طوارئ للخريف
– مفرح: التحدي يكمن في إدارة التنوع للتعايش السلمي بالسودان
– تحويلات المغتربين .. المخرج الأقوى للاقتصاد وعودة عافية الجنية
صحيفة صوت الأمة:
– التوقيع على إتفاق السلام ودعوات تطالب الحلو وعبد الواحد بالإنضمام
– مصرفيون يحذرون من إنهيار البنوك
– بدء حملة جمع السلاح بكسلا
– حمدوك يهدي السلام للأطفال والأمهات
– البرهان يدعو قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم
صحيفة الوطن:
– يوم السودان.. توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية
– حمدوك: السلام هدية نقدمها للأطفال والأمهات
– حميدتي :سنخسر المستقبل ان لم نعترف بالفشل
– الميرغني يوجه نداء لأهل كسلا
– عرمان : الاتفاق نص على حكم ذاتي للمنطقتين و٤٠٪ من الثروة
صحيفة القوات المسلحة :
– عرس السودان .. سلام العزة والبناء الوطني يكتمل بجوبا
– البرهان: لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الا بالوصول لسلام شامل
– توقيع اتفاقايات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا
– البرهان: حان الوقت لإنهاء الحرب في السودان بمعالجة جذورها
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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