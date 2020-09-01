أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

– الجيش ينصب خياماً لإيواء المتضررين من الفيضانات بالخرطوم

– البرهان يدعو قادة الثورية التوجه إلى الخرطوم للمشاركة في إدارة الانتقالية

– حميدتي: ندعو الحلو وعبد الواحد للتفاوض

– سلفا كير :نحن بعيدون عن السلام بغياب حركتى الحلو وعبد الواحد وهذا تحدي حقيقي لنا

– وصول طائرة مساعدات إنسانية من السعودية دعماً للسودان

– السعودية ترحب بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام السوداني

– إيقاف حركة المركبات على الطريق القومي «سنجة الدمازين» من جراء السيول.

اليوم التالي:

– الولايات المتحدة وبريطانيا وجامعة الدول العربية ترحب باتفاق السلام في السودان

– مصر ترحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

– قطر ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

– السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

– دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب باتفاق السلام في السودان

صحيفة أخبار اليوم:

– التوقيع بالأحرف الأولى علي إتفاق سلام جوبا وترحيب دولي واسع.

– أمريكا والحلفاء الأوروبيون يعلنون الدعم لإتفاق جوبا التاريخي.

– «أخبار اليوم» تستطلع قيادات قوى سياسية ومواطنين حول الإتفاق.

– عاصم البلال الطيب يكتب: بعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا بالأحرف الأولى.. ومن قال ان البراغماتية صنم يُعبد؟.

صحيفة آخر لحظة:

– من جوبا .. حمائم السلام تحلق في سماء الخرطوم

– ترحيب دولي وسلفاكير يتعهد بإلحاق الحلو ونور

– البرهان يدعو قادة الثورية للعودة فوراً

– (3) بنوك حكومية تضرب اليوم

– الميرغني لـ (مواطني كسلا) : ابتعدوا عن العدوانية

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صحيفة السوداني الدولية: – المجلس القيادي للاتحادي الديمقراطي يشكل غرفة طوارئ للخريف

– مفرح: التحدي يكمن في إدارة التنوع للتعايش السلمي بالسودان

– تحويلات المغتربين .. المخرج الأقوى للاقتصاد وعودة عافية الجنية صحيفة صوت الأمة: – التوقيع على إتفاق السلام ودعوات تطالب الحلو وعبد الواحد بالإنضمام

– مصرفيون يحذرون من إنهيار البنوك

– بدء حملة جمع السلاح بكسلا

– حمدوك يهدي السلام للأطفال والأمهات

– البرهان يدعو قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم صحيفة الوطن: