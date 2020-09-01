عاجل: إيقاف حركة المركبات على الطريق القومي «سنجة الدمازين» من جراء السيول

تقرر إيقاف حركة المركبات على الطريق القومي سنجة الدمازين من قبل السلطات المختصة نسبةً لإنحدار (سيول) من إتجاه ولاية النيل الأبيض لولاية سنار جنوبي أبو حجار وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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