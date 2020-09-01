«93» قتيلاً وانهيار أكثر من«57» ألف منزلاً نتيجة فيضانات غير مسبوقة في السودان

شهدت العديد من مدن وقرى السودان فيضانات غير مسبوقة خلال اليومين الماضيين، مما فاقم من الخسائر المادية والبشرية لموجة الفيضانات الحالية التي بدأت في نهاية يوليو الماضي.

وارتفع منسوب نهر النيل في العاصمة السودانية الخرطوم إلى 17.48 متر، محطماً الأرقام القياسية التي سجلها خلال مئة عام الماضية، والتي بلغت 17.26 متر في عام 1946ـ وتوقعت لجنة الفيضانات أن يصل المنسوب في الخرطوم إلى 17.53 متر.

ووفقاً لإحصاءات صادرة عن المجلس القومي للدفاع المدني، الاثنين 31 أغسطس بحسب صحيفة السوداني فقد بلغ عدد القتلى خلال موسم الفيضان الحالي حتى تاريخه «93» والإصابات« 45» فيما تعرض «20.257 » منزلاً للانهيار الكلي، و«37.447» لانهيار جزئي، كما تضرر «150» مرفق حكومي، ونفوق «5.379» رأس من الماشية.

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بينما غمرت المياه قرى بكاملها في مناطق في شرق وجنوب الخرطوم.

وأصبحت مئات الأسر بلا مأوى بعد أن غمرت المياه منازلهم، وأصبحوا في حاجة ماسة للمأوى والأغذية والأمصال الواقية من الأمراض المتوقع انتشارها في مثل هذه الحالات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)