فيصل: اتفاق السلام سيسكت مئات الآلاف من البنادق

قال الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن الاتفاقيات التي وقعت اليوم لو أسكتت بندقية واحدة لكفاها ذلك من إنجاز فكيف بها وهي ستسكت آلاف البنادق، ووصف فيصل اليوم بأنه يوم عظيم من أيام السودان، وقال “إن السلام الذي تحقق لو أسكت بندقية واحدة فهو إنجاز”، مشيراً الى أن البلاد عانت من الحروب الأهلية التي استنزفت طاقها وقدراتها وثرواتها ودماء أبنائها في نزاعات بين بعضهم البعض،

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موضحاً وفق صحيفة السوداني أنه بالاتفاق يطوي السودان صفحة دامية ومظلمة من تاريخه، و”نستبشر بصفحة جديدة”، وأكد انه تبقت خطوة ثانية وهي الحوار مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وتمنى استجابتهما للنداءات المتكررة للوصول إلى اتفاق يغلق هذه الصفحة لمواجهة المشاكل الحقيقية، وأضاف: “لدينا مشاكل جهل وفقر وتخلف وانعدام بنيات أساسية، مشاكل مهولة، ونريد ان نقفل هذه النزاعات التي لا معنى لها وننصرف لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه شعوباً كثيرة واستطاعت أن تعبرها منذ وقت مبكر ونحن ما زلنا نعاني منها”.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)