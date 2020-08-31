محمد بن راشد يتلقى صفعة قوية بعدما قدّم أكثر من مليون درهم لهذا السبب!

الخليج 365:

أثار إعلان محمد بن راشد حاكم دبي عن تقديم دعم مالي قيمته مليون و200 ألف درهم لرياضة سباقات الهجن في سلطنة عمان، جدلاً واسعاً بين العمانيين.

وتساءل مغرّدون عمانيون عن الهدف من الدعم المُعلن من جانب حاكم دبي، معتبرينأنذه يجب أن يتم بالتنسيق مع حكومة السلطنة واتحاد الهجن في عُمان .

ولاحقاً، أعلن الاتحاد العماني لسابقات الهجن عن وجوب أن تكون المساهمة المالية من مؤسسات محلية دون سواها، ما يعني إلغاء المساهمات التبرعات التي تأتي من الخارج.

ونشر الإتحاد تنويهاً لجميع ملاك و مضمري الهجن الراغبين في إقامة سباقات للهجن أن عليهم أخذ الموافقة المسبقة من الإتحاد عن طريق رئيس اللجنة المحلية بالولاية.

وأكد الاتحاد العماني لسابقات الهجن على ضرورة الإلتزام التام بجميع الإشتراطات التالية:

– أن يقام السباق تحت إشراف وتنظيم اللجنة المحلية بالولاية إدارياً ومالياً .

– أن تكون المساهمة المالية من مؤسسات محلية دون سواها .

– عدم وضع أي ملصقات تحمل صور أفراد من داخل أو خارج السلطنة ماعدا شعارات المؤسسات المحلية الداعمة للسباق.

– اقتصار القصائد الشعرية على الوطن وجلالة السلطان فقط.

– مراعاة التقييد بالأنظمة الواردة في لائحة سباقات الهجن.

– إن مخالفة الضوابط والأنظمة سوف يؤدي إلى المسائلة حسب القانون.

واعتبر مغرّدون عمانيون أنّ إلغاء الاتحاد العماني لسابقات الهجن المساهمات التبرعات التي تأتي من الخارج ردّ على محاولات شراء الذمم بهذه الطريقة الغير مباشرة .