الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تصدت صواريخ الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية أطلقت باتجاه ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة “سبوتنيك” أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من الصواريخ المعادية في سماء ريف دمشق الجنوبي.

وأكد المصدر أن العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية، انطلاقا من سماء الجولان المحتل.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت حتى هذه اللحظة من إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، فيما بدأ العمل في هذه الأثناء على تقييم الأضرار. المادة السابقة أردوغان: هناك من يستعرض عضلاته ضدنا بتحريض من المستعمرين القدماء المقالة القادمة محمد بن راشد يتلقى صفعة قوية بعدما قدّم أكثر من مليون درهم لهذا السبب!

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