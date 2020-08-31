أردوغان: هناك من يستعرض عضلاته ضدنا بتحريض من المستعمرين القدماء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه ينصح “أولئك الذين يستعرضون عضلاتهم ضد تركيا بتحريض من المستعمرين القدماء أن يقرؤوا تاريخهم القريب مجددا”.

وبحسب وكالة “الأناضول”، قال الرئيس التركي خلال مشاركته، في افتتاح موسم صيد الأسماك في ولاية غيراسون شمالي البلاد: “ننتظر أنباء سارة من بحارنا هذا العام، واكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود أظهر خصوبة ما تحت المياه”.

وأضاف: “لن نتهاون مطلقا تجاه أعمال القرصنة وقطع الطرق في بحري إيجة والمتوسط، فنحن لا نأكل حقوق أحد ولانسمح بهضم حقوقنا. مصممون على الدفاع عن حقوق شعبنا وحقوق القبارصة الأتراك في البحار إلى آخر مدى”.

وأردف أنه لا يمكن لأحد حبس بلاده صاحبة أطول ساحل بالبحر المتوسط في نطاق شواطئ أنطاليا، مضيفًا أن “سفينة الريس عروج تواصل أعمال المسح والتنقيب بكل عزيمة شرق المتوسط، وآمل أن نتلقى أخبارا سارة”

وأعلن أردوغان، في وقت سابق من هذا الشهر، عن اكتشاف تركيا لأكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود، حيث عثرت سفينة فاتح مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود.

على جانب آخر، أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من تركيا التوصل لاتفاق دائم ينهي التوتر شرقي البحر المتوسط، مشددا على أن المفاوضات بين بروكسل وأنقرة مستمرة لخفض التصعيد في المنطقة.

وقال ستاتو، اليوم الاثنين: “أؤكد أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، قد تحدث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قبل ساعات. وهذا جزء من عملية المفاوضات المستمرة بين الطرفين”.

وأشار إلى أن بوريل، قد أطلع جاويش أوغلو، خلال المحادثة، على استنتاجات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعهم يومي الخميس والجمعة الماضيين، لمناقشة تطورات الوضع في البحر المتوسط.