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حركة حماس تعلن التوصل إلى تفاهم لوقف التصعيد الإسرائيلي على غزة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حركة حماس الفلسطينية التوصل إلى وقف التصعيد من قبل إسرائيل ضد قطاع غزة عبر الوساطة القطرية.
رام الله – سبوتنيك. وقالت حماس، في بيان وصل لوكالة “سبوتنيك”: “بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني”.
وأضاف البيان: “في إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع، التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل جائحة التي حلت بقطاع غزة، فضلا عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد”.
يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة شهد قطاع غزة استهدافات وغارات متعددة من قبل إسرائيل ردا على إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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