السعودية تعيد باخرة مواشي جديدة

قال مصدر ان السلطات السعودية ارجعت اليوم (الإثنين ) باخرة صادر الماشية السودانية البركة 6 وتحمل (9 ) آلاف رأس ضان و قال المصدر وفق صحيفة السوداني ان السبب تدني نسبة المناعة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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