قام الفنان الجماهيري محمد النصري أمس بتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة وذلك باستديوهات شركة البروف للإنتاج الفني، هذا وقد حاصرت استديوهات الشركة أعداد كبيرة من جماهير النصري وفق صحيفة السوداني لالتقاط الصور التذكارية ولتبادل الحديث معه حول عودته للغناء من جديد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير النصري تحاصر استديوهات البروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.