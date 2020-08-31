طرح مشروعات بقيمة (55) مليون دولار للبنك الأفريقي للتنمية

قدم السودان عددا من المشاريع للبنك الأفريقي للتنمية للحصول على تمويل يقدر ب 55 مليون دولار شملت دعم الاحصاء والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وتمكين الشباب ومكافحة الأمراض المعدية، بالإضافة الى موافقة البنك على تمويل انشطة درء آثار جائحة كورونا بحوالي 27 مليون دولار، وذلك ضمن المشاريع التي يمولها البنك حاليا في السودان بقيمة 388 مليون دولار.

وأشادت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف د. هبة محمد علي أحمد، وفق ( سونا ) بالدور الإنمائي المقدر للبنك في السودان والذي سيسهم في إنجاح التحولات الكبيرة التي أحدثتها ثورة ديسمبر المجيدة وانعكاساتها على الأولويات الاقتصادية ومستقبل البلاد.

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واشارت خلال كلمة السودان عبر تقنية الفيديوكونفرنس في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية التي عقدت مؤخراً إلى حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في سعيها لتحقيق السلام والتنمية المستدامة وتوقعات البلاد بمساهمة البنك الافريقي في جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الترتيبات والسياسات الاقتصادية الناجعة، بالإضافة إلى درء آثار جائحة الكورونا ووضع المعالجات الشاملة لها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )