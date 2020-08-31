خطر يقترب من الأرض.. كويكب قادم في (1) سبتمبر !

أفادت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، بأن الكويكب 2011 ES4 الذي يبلغ طوله من 22 إلى 49 مترا، سيمر في 1 سبتمبر، بالقرب من الأرض على مسافة تقل 3 مرات عن المسافة إلى القمر.

وأضافت في تغريدة على تويتر وفق العربية نت، أن هذا الاقتراب قد يحمل في طياته الخطر لكوكب الأرض. كما أشارت إلى أن أدنى مسافة بين الكويكب والأرض، ستبلغ 120 ألف كيلومتر، حيث يقع القمر على بعد 384 ألف كيلومتر من الأرض،

وسيمر بسرعة 8.16 كيلومتر / ثانية. إلى ذلك، نوهت بأن وقت مرور الكويكب سيكون في الساعة 19:12 بتوقيت موسكو. وذكرت الوكالة أن “المسافة القريبة” من الكوكب، تعني في المقياس الفلكي، أن الكويكب نفسه لا يشكل خطرا لاصطدام حقيقي بالأرض ويتوقع الخبراء أن يمر الكويكب بأمان.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )