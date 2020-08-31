الإتحاد الأوروبي يرحب بتوقيع إتفاق السلام

أكد الإتحاد الأوروبي أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى اليوم بجوبا بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية يشير إلى معلم هام في عملية الانتقال الديمقراطي والاقتصادي الجارية في السودان. وأشاد الممثل الأعلي للإتحاد الأوروبي ، جوزيف بوريل في بيان صدر الاثنين ،
أشاد بدور الوساطة والمساعدة التى قامت بها دولة جنوب السودان المجاورة في تمهيد الطريق نحو إحلال سلام دائم في السودان. وأضاف ان الاتفاق الذي يتم تنفيذه بحسن نية وبروح التعاون يمكن أن يفي باحتياجات وتوقعات الشعب السوداني من أجل حياة أفضل في سلام واستقرار.
ودعا الاتحاد الأوروبي وفق ( سونا) الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان – عبد الواحد نور للإنضمام إلى جهود السلام لصالح المجتمعات المحلية التي تستحق الاستفادة من التغييرات الجارية في السودان. وأضاف بأنه الوقت المناسب لجميع السودانيين أصحاب المصلحة لتنحية خلافاتهم جانباً والبحث عن الصالح العام للبلاد .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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