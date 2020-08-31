الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الإتحاد الأوروبي يرحب بتوقيع إتفاق السلام

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

أكد الإتحاد الأوروبي أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى اليوم بجوبا بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية يشير إلى معلم هام في عملية الانتقال الديمقراطي والاقتصادي الجارية في السودان. وأشاد الممثل الأعلي للإتحاد الأوروبي ، جوزيف بوريل في بيان صدر الاثنين ،

 

أشاد بدور الوساطة والمساعدة التى قامت بها دولة جنوب السودان المجاورة في تمهيد الطريق نحو إحلال سلام دائم في السودان. وأضاف ان الاتفاق الذي يتم تنفيذه بحسن نية وبروح التعاون يمكن أن يفي باحتياجات وتوقعات الشعب السوداني من أجل حياة أفضل في سلام واستقرار.

Advertisements

ودعا الاتحاد الأوروبي وفق ( سونا)  الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان – عبد الواحد نور للإنضمام إلى جهود السلام لصالح المجتمعات المحلية التي تستحق الاستفادة من التغييرات الجارية في السودان. وأضاف بأنه الوقت المناسب لجميع السودانيين أصحاب المصلحة لتنحية خلافاتهم جانباً والبحث عن الصالح العام للبلاد .

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإتحاد الأوروبي يرحب بتوقيع إتفاق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا