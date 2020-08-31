الصراع مستمر في المريخ..سوداكال يتوقف عن الدعم وخيري يتخذ قرارات جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علم( الموقع) من مصادرها ان رئيس المريخ الحالي، آدم سوداكال، رفض التعامل مع اعضاء مجلس الادارة الرافضين لقراراته او تقديم الدعم المالي لهم خلال المرحلة القادمة حال الاستمرار في رفض القرارات التي دفع بها خلال وقت سابق.

وبحسب مصدر مؤثوق فان سوداكال ابلغ مقربين اليه بأنه لن يقدم اي دعم مالي لاعضاء المجلس الرافضين الانصياع لقراراته مشيراً الى أن هناك قضايا تحتاج الى حسم عاجل ولكن هناك تعطيل لها من قبل اعضاء المجلس الرافضين لقراراته.

Advertisements

يشار الى أن المجلس الحالي مواجه بجملة من التحديات ابرزها القرارات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) والخاصة بسداد ما يقارب ال (65) الف دولار لصالح المدرب البلجيكي لوك ايمال الى جانب الحكم الصادر كذلك للمعد البدني الاسبق الروماني ماريوس.ومنح الفيفا، المريخ مهلة لسداد المبالغ المالية الخاصة بالاسماء المذكورة آنفاً.

يذكر أن الصراع الاداري في المريخ اشتعل في غضون الايام الماضية وذلك على خلفية قرار صادر من رئيس النادي بإقالة المدير التنفيذي مدثر خيري من منصبه وهي الخطوة التي رفضها عدد من اعضاء المجلس.

وبحسب مصادر مؤثوقة ل(السوداني) فإن المدير التنفيذي العائد لمنصبه مدثر خيري شرع في اصدار قرارات جديدة من بينها اعادة بعض الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم خلال وقت سابق.