بالصورة..مودة حسن تلفت نظر رواد المواقع و تثير إعجابهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بنجمة قناة النيل الأزرق الإعلامية مودة حسن والتي وصفوها بتميزها وتفردها في طريقة تقديم البرامج دون غيرها من المذيعات. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الإعلامية مودة حسن معبرين عن مدى إعجابهم بها حيث قالو”مودة دي كلاما راقي وموزون ومكياجها خفيف”وأضافو أنهم يبحثون عن الشخص صاحب الكفاءه والقدرة على إجادة عمله من إجل إرضاء الجمهور بغض النظر عن مظهره الخارجي.

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