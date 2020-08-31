بسبب الدولار توقف طرح السلع من تجار الإجمالي للتجزئة

الخليج 365 : تشهد أسعار السلع الاستهلاكية زيادة كبيرة بالأسواق ٫ وعزا التجار ذلك لاستمرار ارتفاع سعر الصرف .. وقال تاجر سلع بالخرطوم أحمد يحيى إن ارتفاع الدولار أثر على شركات الإنتاج وأدى لتراجعه نتيجة عدم قدرتها على توفير المواد الخام للتصنيع لارتفاع سعر الصرف ٫ مبيناً أن سعر رطل الشاي ماركة الغزالتين بلغ (450) جنيهاً لعبوة (450) جراماً أما سعر جوال السكر عبوة (10) كيلو (1٫50) جنيه ٫ مشيراً لضعف الحركة التجارية نتيجة لارتفاع أسعار السلع. وأشار التاجر بالخرطوم الهادي لتوقف تجار الجملة عن بيع السلع لتجار القطاعي بالأسواق بسبب ارتفاع الأسعار مما أحدث ربكة في السوق ٫ وقال بحسب صحيفة السوداني، إن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع قفز لسعر(2٫5)الف جنيه فيما قفز سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو بكتات من (950) جنيها إلى (1000) جنيه وسعر الكيلو (100) جنيه ٫ وسجل زيت الفول عبوة (36) رطلاً (5) آلاف جنيه. وتوقع الهادي المزيد من ارتفاع الأسعار في ظل عدم توفر النقد الأجنبي بالسوق وارتفاع تكاليف المواد الخام للشركات. المادة السابقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول يصدر برنامج المعسكر الاعدادي

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