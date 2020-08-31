الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول يصدر برنامج المعسكر الاعدادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الفرنسي هوبير فيلود برنامج المعسكر الاعدادي القصير ضمن التحضيرات لمواجهتي غانا نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الثالثة لتصفيات بطولة أمم افريقيا 2022، وسيتجمع اللاعبون بفندق “برازفيل” بالخرطوم بحري في السادسة من مساء اليوم الاثنين على ان يخوض المنتخب أول مران صباح غداً ( الثلاثاء)

ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبات متواصل لخمسة أيام متتالية صباحا ومساء، على أن يحصل اللاعبين على راحة يوم الأحد 6-9-2020، وتتواصل التدريبات في اليوم التالي لمدة أربعة أيام بنفس النسق صباحا ومساء، ويختتم البرنامج بمباراة داخلية يوم الخميس 10-9-2020.

وتقرر أن تقام جميع التدريبات في ملعب نادي الخرطوم الوطني، وتم استدعاء نفس مجموعة اللاعبين التي شاركت في تدريبات المنتخب في أيام 22 و25، و28 أغسطس.

وكان المنتخب الوطني تلقى موافقة من نظيره التشادي لمواجهتين في يومي 23 و26 سبتمبر المقبل بعد مطالبة الجهاز الفني بخوض مباريات إعدادية في ظل توقف بطولة الدوري الممتاز في السودان.