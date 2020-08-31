مؤسسة الجزيرة للتمويل تستهدف زراعة 30 ألف فدان قمح

الخليج 365 :

أكد دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم عادل فضل الله مدير عام مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والأدوار .

ووجه بضرورة خلق شراكات وتبني سياسات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنفاذ المشاريع الاستثمارية ذات الأرباح السريعة.

من جانبه أعلن عادل فضل الله مدير المؤسسة عن استقطاب تمويل بلغ (118) مليون جنيه وأن خطتهم تستهدف زراعة (30) ألف فدان قمح في العروة الشتوية. ودعا فضل الله لإجازة بعض القوانين الخاصة بالمؤسسة وعقد اجتماع مجلس الإدارة.