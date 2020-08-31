اهلي بوعريرج يوافق على إنضمام الغربال للمنتخب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وافق نادي أهلي بوعريرج الجزائري على إنضمام لاعبه محمد عبدالرحمن لمعسكر المنتخب الوطني الأول ضمن التحضيرات لمواجهتي غانا نوفمبر المقبل في تصفيات أمم افريقيا 2022.

وتلقى الاتحاد خطابا رسميا من النادي الجزائري بعد مراسلة من الامانة العامة للنادي عبر الاتحاد الجزائري في الأيام الماضية بعد اختياره من قبل الجهاز الفني للمنتخب.

وسيدخل اللاعب الشهير بالغربال المعكسر بفندق برازفيل بالخرطوم بحري مع زملائه في قائمة صقور الجديان اعتبارا من مساء الاثنين 31 سبتمبر 2020.

يُشار إلى أن محمد عبدالرحمن وصل الخرطوم في 30 يوليو الماضي بعد قرار الاتحاد الجزائري بالغاء الموسم الرياضي.

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