طرح مشروعات بقيمة (55) مليون دولار للبنك الأفريقي للتنمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدم السودان عددا من المشاريع للبنك الأفريقي للتنمية للحصول على تمويل يقدر ب 55 مليون دولار شملت دعم الاحصاء والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وتمكين الشباب ومكافحة الأمراض المعدية، بالإضافة الى موافقة البنك على تمويل انشطة درء آثار جائحة كورونا بحوالي 27 مليون دولار، وذلك ضمن المشاريع التي يمولها البنك حاليا في السودان بقيمة 388 مليون دولار. وأشادت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف د. هبة محمد علي أحمد، بالدور الإنمائي المقدر للبنك في السودان والذي سيسهم في إنجاح التحولات الكبيرة التي أحدثتها ثورة ديسمبر المجيدة وانعكاساتها على الأولويات الاقتصادية ومستقبل البلاد. واشارت خلال كلمة السودان عبر تقنية الفيديوكونفرنس في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية التي عقدت مؤخراً إلى حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في سعيها لتحقيق السلام والتنمية المستدامة وتوقعات البلاد بمساهمة البنك الافريقي في جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الترتيبات والسياسات الاقتصادية الناجعة، بالإضافة إلى درء آثار جائحة الكورونا ووضع المعالجات الشاملة لها. وشارك في الاجتماعات ممثلون عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي. وركزت الوزيرة على الجهود الجارية لإنهاء عزلة البلاد الدولية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبية وبناء الثقة مع المجتمع الدولي، عبر الحوار البناء مع شركاء التنمية وأصدقاء السودان. هذا وقد دعم السودان خلال الاجتماعات انتخاب د. أكينومي إديسينا رئيسا للبنك الأفريقي لدورة رئاسية جديدة . ويعتبر البنك الأفريقي للتنمية من أكبر شركاء التنمية في السودان.