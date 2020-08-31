رحبت مصر، الاثنين، بالتوقيع بالأحرف الأولى على “اتفاق چوبا للسلام” بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، برعاية جمهورية جنوب السودان.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، وفق صحيفة اليوم التالي جددت مصر تأكيدها على الوقوف بجانب “الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق”، معربةً كذلك عن استعدادها مواصلة دعمها للجهود الرامية كافة لتحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.