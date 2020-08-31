مصر ترحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

رحبت مصر، الاثنين، بالتوقيع بالأحرف الأولى على “اتفاق چوبا للسلام” بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، برعاية جمهورية جنوب السودان.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، وفق صحيفة اليوم التالي جددت مصر تأكيدها على الوقوف بجانب “الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق”، معربةً كذلك عن استعدادها مواصلة دعمها للجهود الرامية كافة لتحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )