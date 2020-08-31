النيل يواصل الارتفاع في الخرطوم وشندي ويتجاوز المعدل القياسي

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية أن محطة الخرطوم تجاوزت الإثنين أعلي قمة مسجلة (17.26 متر) بـ26 سم وبلغت (17.52متر)، مؤكدة استقرار المناسيب العليا الحالية، بينما تجاوزت محطة شندي أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) وسجلت اليوم (18.11متر).

وقالت اللجنة في بيانها اليومي، إن صور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان اظهرت أن الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 28، 29 و30 أغسطس ستؤدي لإستقرار في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الثلاثاء)، في حدود 915 مليون متر مكعب، كما أن الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 29 و30 أغسطس ستؤدي إلى إستقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

وأكدت اللجنة أن مناسيب النيل ستستقر في الخرطوم في 17.52 مترا غدا وبعد غد الاربعاء .وترتفع في شندي من (18.11مترا) الى (18.15 مترا) غدا الثلاثاء ويوم بعد غدالأربعاء،

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كما ترتفع المناسيب في عطبرة من 16.36 مترا الى 16.41 مترا يوم غد الثلاثاء، ويشهد القطاع الدمازين–سنار إرتفاعا (في حدود 10 سم)، وفي قطاع الخرطوم-عطبرة سيشهدإرتفاعاً (في حدود 4 سم) ، بينما تستقر المناسيب في القطاعات، عطبرة-سد مروي، وسد مروي-الدبة وترتفع المناسيب في قطاع الدبة-دنقلا (في حدود 4 سم).

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )