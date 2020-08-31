شاهد بالصور .. الجيش ينصب خياماً لإيواء المتضررين من الفيضانات بالخرطوم

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نصبت القوات المسلحة السودانية اليوم الاثنين خياماً لإيواء المتضررين من جراء الفيضانات من الذين غرقت منازلهم بمنطقتي الكلاكلة والشقيلاب جنوبي الخرطوم.
وكان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد وجه وفق صحيفة السوداني بتوزيع وجبات جاهزة من مستودعات الجيش للمتأثرين بالفيضانات ببعض أحياء الخرطوم.
وقال “البرهان” خلال جولة تفقدية للمتضررين قام بها يوم السبت «عارفين الحالة شينه ما بتسر العدو، نحن العندنا كلو بنسخرو ليكم لن نبخل عليكم بشىء».
وشهدت بعض احياء العاصمة السودانية الخرطوم القريبة من النيل، ضررا فادحاً من جراء الفيضانات التي غمرت منازلهم وتسببت في تشريدهم منها، كما أحدثت خسائر كبيرة في الممتلكات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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