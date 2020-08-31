البرهان يدعو قادة الثورية التوجه إلى الخرطوم للمشاركة في إدارة الانتقالية

طلب رئيس المجلس السيادي الفريق اول عبد الفتاح البرهان من قيادة الجبهة التوجه فوراً إلى الخرطوم للمشاركة في إدارة الفترة الانتقالية.

وأعلن خلال لقائه بأعضاء المجلس القيادي للجبهة الثورية بعد انتهاء حفل مراسم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بجوبا، استعداده وزملاؤه في مجلس السيادة والوزراء لإجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية وإعادة تشكيل كل مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، بحسب صحيفة السوداني إن قادة الجبهة الثورية أكدوا استعدادهم وجاهزيتهم لتلبية نداء الوطن، وأشار إلى أن البرهان قدم شرحاً مفصلاً لأوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأكد على حوجة البلاد لهذا السلام الذي به يمكن أن نجتاز كل التحديات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )