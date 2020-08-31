حَظَرَ من تصدُّوا له.. علاء مبارك يصف السودانيين بالكسل وطول اللسان!

وأصل نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك (علاء) نشر إساءاته المتكررة للشعب السوداني عبر صفحته بتويتر حيث وصف علاء، الشعب السوداني بالكسل وطول اللسان وعدم معرفة التاريخ.
ومنح علاء، إعجابه للمتداخلين على تغريدته من الذين أسرفوا في الإساءة للشعب السوداني بعبارات عنصرية وجدت استنكاراً واسعاً من رواد صفحته من السودانيين وبعض المصريين.
وقام علاء وفق صحيفة السوداني باستخدام خاصية الحظر في وجه عدد من السودانيين الذين تصدُّوا له بالرد ومنح علاء، إعجابه للمتداخلين على تغريدته من الذين أسرفوا في الإساءة للشعب السوداني بعبارات عنصرية وجدت استنكاراً واسعاً من رواد صفحته من السودانيين وبعض المصريين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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