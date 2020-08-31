نائب رئيس مجلس السيادة يؤكد اتفاق السلام يمثل فجرا جديدا

الإثنين 31 أغسطس 2020

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس فريق الحكومة في مفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن اتفاق السلام، بين حكومة السودان و "الجبهة الثورية" الذي تم توقيعه اليوم بالأحرف الأولى في جوبا، يمثل فجرا جديدا للسودان، معربا عن شكره لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونوابه وأعضاء حكومته وفريق الوساطة على صبرهم وتحملهم طوال فترة المفاوضات.



وقال دقلو، في كلمته خلال حفل توقيع اتفاق السلام، إن الحروب لا تقوم من فراغ ولكن لغياب العدالة والمشروع الوطني، لافتا إلى أنه طوال عقود الحرب لم يكسب أحد بل خسرنا كل الماضي وربما نخسر المستقبل إن لم نعترف بالفشل ونواجهه.

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وأضاف: "في فترات التحول نحتاج أن نتحرر من فشل وأخطاء الماضي، وكي ننتقل إلى سودان المستقبل ونفتح فرص التعايش والتصالح يجب أن نعترف بالأخطار، لبناء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، وتصحيح علاقة المركز والأطراف".

ودعا عبد العزيز الحلو زعيم "الحركة الشعبية – شمال – جناح الحلو"، إلى استئناف محادثات السلام، وعبد الواحد نور زعيم "حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور" إلى الانضمام لعملية التفاوض.

وأعرب عن شكره لمصر التي ظلت تتابع عملية التفاوض وتدعم مسيرته إلى الأمام، ولدولة تشاد التي استقبلت لاجئي دارفور طيلة فترات الحرب، وعلى المشاركة في فريق الوساطة، ولدولة الامارات العربية المتحدة، التي ساهمت في أن تكون جوبا منبرا لاتفاق السلام، وتعهدت بدعم تنفيذه، مما يجعلنا نطمئن على التنفيذ، كما أعرب عن شكره للسعودية ودول الترويكا والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، متطلعا إلى المزيد من الدعم والمشاركة.