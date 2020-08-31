مصر ترحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين السودانيين

الإثنين 31 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الخارجية فى بيان لها، ترحيب جمهورية مصر العربية، بالتوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق چوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، وذلك اليوم 31 أغسطس الجاري، برعاية مُقدرة من جانب جمهورية جنوب السودان.

وجددت مصر بحسب البيان تأكيدها على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق، معربةً كذلك عن استعدادها مواصلة دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.

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