الجامعة العربية ترحب باتفاق السلام بين السودان والحركات المسلحة

الإثنين 31 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الأثنين ترحيبها بتوقيع السلام الذي تم إبرامه بين السودان والحركات المسلحة، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.



ووقعت الحكومة الانتقالية السودانية في وقت سابق من اليوم الاثنين اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع ست حركات وتحالفات مسلحة في دارفور، لإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية.

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وجرى توقيع الاتفاق في جوبا بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع من الخرطوم.

ويرى المحللون أن هذا الحضور المكثف للمسؤولين السودانيين يكشف اهتمام الخرطوم البالغ باتفاق السلام الذي ينهي عقوداً من الاقتتال الأهلي.

وكان حمدوك قد التقى رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، ونائبَه رياك مشار، قبل توجهه للقاء نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو وعدد من كبار المسؤولين.

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية شددت على انفتاحها التام للاتفاق مع فصيلي عبد العزيز الحلو وعبدالواحد النور، اللذين لن يوقعا اتفاق جوبا للسلام.

وأشاد المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، عن نجاح جوبا في صنع السلام، قائلا إن السودانيين عبروا بأشكال مختلفة عن سعادتهم بوقف الحروب في بلادهم.