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سلفاكير يتعهد بتعزيز جهود إلحاق حركتى الحلو ونور بعملية السلام فى السودان

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 31 أغسطس 2020

سلفاكير يتعهد بتعزيز جهود إلحاق حركتى الحلو ونور بعملية السلام فى السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

تعهد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بتعزيز الجهود لإلحاق عبد العزيز الحلو زعيم "الحركة الشعبية – شمال – جناح الحلو"، وعبد الواحد نور زعيم "حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور"، بعملية السلام في السودان.

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وقال سلفاكير، في كلمته خلال توقيع اتفاق السلام بين حكومة السودان و "الجبهة الثورية" بالأحرف الأولى اليوم في جوبا، إن غياب "الحركة الشعبية" بزعامة الحلو"، وحركة "تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد نور، عن هذه المراسم يبقى تحديا حقيقيا، لذا سنقوم بزيادة الجهود لإلحاق من لم يشاركوا في هذه الاتفاقية بركب السلام.

وشدد على أهمية الدعم الدولي لاتفاق السلام في السودان، وضرورة حشد الموارد لتنفيذ بنود اتفاق السلام، معربا عن الشكر لكل أطراف عملية السلام لقبولها وساطة جنوب السودان ولنداء للمشاركة في حوار السلام في جوبا.

وأضاف: "هذا يوم تاريخي ومهم، تحقق فيه انجاز عظيم"، معربا عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجازه.  

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