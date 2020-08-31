انفجار ضخم يهزّ ابو ظبي قبل وصول أول رحلة طيران إسرائيلية من تل أبيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تزامنا مع انطلاق اول رحلة معلنة بين الإمارات وإسرائيل بعد التطبيع، هز انفجار ضخم أحد مطاعم الوجبات السريعة في ابو ظبي .

ووقع الإنفجار في مطعم KFC بببناية بشارع راشد بن سعيد في ابو ظبي أدى إلى إصابات بين متوسطة وطفيفة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .بحسب بيانٍ لشرطة ابو ظبي

وقالت شرطة ابو ظبي إنّ الانفجار ناتج عن تمديدات غاز في المطعم.لافتةً إلى أنّ الفرق المختصة باشرت في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ تظهر دماراً هائلاً في المطعم جراء الإنفجار.

ووقع انفجار ابو ظبي تزامناً مع انطلاق أول رحلة تجارية من “تل أبيب” الى ابو ظبي تضم وفدًا إسرائيليًا – أميركيًا رفيع المستوى، حيث يترأس الوفد الإسرائيلي مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي، في حين أن جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وروبيرت ابراين إلى جانب آفي بيركوفيتش المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، يمثلون الوفد الأميركي.

وستستمر الزيارة يومين وتشمل لقاءات عمل لطواقم مشتركة تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات مدنية واقتصادية بين دولة الاحتلال والإمارات.