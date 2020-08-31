مخترع عُماني ينجح في القضاء على كورونا عبر جهاز الكتروني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ابتكر المخترع العُماني هلال بن سالم السيابي علاجاً لفيروس “كورونا” المستجد الذي أرق العالم، وذلك عن طريق جهاز إلكتروني يُطلق ذبذبات صوتية تقضي على الفيروس في الحال.

وأعلن السيابي نجاح تجاربه الخاصة بجهاز “ريموت أولترا ساوند”، وهو عبارة عن مولّد موجات فوق صوتية يعمل بتردد معين، مؤكداً أن الجهاز نجح في قتل فيروس كورونا في الهواء الطلق وعلى الأسطح، عبر بث موجات فوق صوتية.

وأشار السيابي في حديث لوسائل إعلامية محلية إلى أنه أجرى التجارب بنجاح في المستشفى السلطاني، أحد أكبر المؤسسات الصحية بالسلطنة.

وأوضح السيابي أن “الموجات فوق الصوتية قصيرة المدى، وقد لا يتعدى تأثيرها سنتيمترات وبعضها تصل إلى مترين، وهذا ما يميز الجهاز، حيث بالإمكان استخدامه من طائرات درون تمر على قرية وتبث الموجات فوق الصوتية”.

وفسَّر المخترع هلال السيابي جدوى اختراعه، بقوله: “كل كائن حي له تردد صوتي يسمعه كحد أدنى وأقصى، والفيروس كذلك له قدرة تحمُّل معينة، وهو ضعيف البنية، والموجات الصوتية تعمل على اهتزاز جسمه حتى يتحطم”.

ونوه السيابي إلى أن الجهاز ليس علاجاً بيولوجيا للجسد المصاب، بل فقط يكافح فيروس كورونا في الهواء والأسطح الصلبة والسلع والسيارات غيرها

وقال السيابي إن فكرة الاختراع خطرت له من خلال قراءة كتاب يتحدث عن إمكانية وثبوت قتل الميكروبات بطاقة رنين الموجات فوق الصوتية، موضحاً أن الجهاز يخضع الآن لمزيد من التطوير لبث موجاته لمسافات أطول.

ولا يُعد هذا الجهاز هو أول اختراعات السيابي، فقد اخترع أكثر من 150 جهازاً سابقاً منها كوب الكفيف، وقلم الصم؛ والمصحف المضيء، والسجادة المضيئة، وجهاز محاربة سرقة السيارات، وجهاز كشف الضباب، وجهاز مختبر النانو، وجهاز أمن الطرق، وجهاز تلقيح السحب صناعياً.

الجدير بالذكر أن سلطنة عمان سجلت أمس الأحد 851 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مما قاد البلاد لتجاوز الثمانين ألف حالة شفاء من فيروس كورونا.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 80 ألفًا و459 حالة شفاء، وذلك من بين 85 ألفًا و544 حالة إصابة بالفيروس