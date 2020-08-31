إيفانكا ترامب تكشف ما قاله كوشنر قبل سفره في أول رحلة إسرائيلية إلى الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت إيفانكا ترامب، المستشارة في البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، ما قاله زوجها، جاريد كوشنر، قبل سفره على متن أول رحلة إسرائيلية متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.
واقتبست إيفانكا من كلام زوجها، عبر تغريدة لها على موقع “تويتر”:
“لقد صليت أمس عند الحائط الغربي أن يشاهد المسلمون والعرب من جميع أنحاء العالم هذه الرحلة مدركين أننا جميعًا أبناء الله وأن المستقبل لا يجب أن يحدده الماضي مسبقا”.
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