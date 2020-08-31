صيوان عزاء في القلعة الحمراء.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ولولة!

*ردحي!

*عويل وبكاء!

*وكلام ما انزل الله به من سلطان!

*صيوان عزاء (راسو عديل) تم نصبه في القلعة الحمراء!

*نعم..انتم مسئولين من الخير..لماذا ولولة المريخاب بكل مقاماتهم احتجاجا علي اختيار وجلوس السيد السوباط علي كرسي رئاسة النادي الكبير؟

*لما كل هذه الضجة..؟ولما كل هذا العويل والصياح..؟

*صحيح ان بعض اهل الهلال واعلامه وبعض ادارييه اختلفوا علي تقديم السيد هشام السوباط ليخدم الهلال في ثلاثة اشهر جاء اليها طائعا مختارا وبكل قواه العقلية ولم يجبره عليها احد ولم يلزمه بها احد والا لما وجد اختياره معارضة من شريحة ليست بالقليلة في الهلال وان وصفه البعض بانه مريخي الانتماء بناء علي معلومة غير صحيحة وردت في الزميلة الصدى حيث اصدر تجمع الحادبون بيانا ضافيا في وقت سابق نافيا الخبر وطالب الصحيفة بالتصحيح ثم قطعت جهيزة قول كل خطيب و(ريمونتادا) تتحصل علي تصريح صورة وصوت ان جاز التعبير للاستاذ المربي سرالختم الحزولي مدير الامتحانات السابق بولاية النيل الازرق واحد افذاذ اللاعبين في نادي النيل سنجة وايضا لعب للاهلي شندي وعمل في نادي النيل سنجة عقب الاعتزال مدربا واداريا قرابة ربع قرن من الزمان قبل ان ينتقل للعمل في اتحاد كرة القدم المحلي بسنجة في عدة دورات وتنقل فيها بين السكرتارية وامانة الخزانة حيث اقر الرجل في تصريح للصحيفة مساء امس بهلالية السوباط وهو الذي عمل معه سنوات ليست قليلة في مجلس واحد وفي نادي واحد ليقطع بذلك الشك باليقين في هلالية الرجل الذي رفض في وقت سابق كل اغراءات ونداءات المريخ ومن كبار رجالاته بما فيهم السيد جمال الوالي الذي تجمع به صداقة ومصالح واعمال مشتركة رفض ان يعمل في نادي المريخ باعتبار انه هلالي كامل الدسم ومع ذلك فلم يبخل علي المريخ بالدعم المالي كغيره من الاهلة الذين دعموا المريخ لعلاقتهم بزيد او عبيد في ادارة نادي المريخ وكما فعل السيد صلاح اداريس في وقت سابق واعتقد بان هنالك مريخاب دعموا الهلال رغم ان ذلك لم يثبت فعليا كما الحال لهلالاب دعموا المريخ!

*نعم..ثم هنالك جزئية لا يمكن ان نتغافل عنها في البيت الازرق حيث انه لم يجتمع اهل الهلال اداريين واقطاب واعلام حول رجل واحد ويكفي ان كل رؤساء الهلال بلا استثناء وجدوا معارضة ومعارضة قوية من داخل البيت الهلالي ولم تشفع لهم اعمالهم التي قدموها واخرهم السيد الدكتور اشرف الكاردينال الذي وضع بصمة في النادي الكبير ستظل خالدة علي مر الايام والدهور ومع ذلك لم يجد الرجل دعما كاملا بل وجد الكثير من النقد في مختلف مراحل ادارته للنادي الكبير وبالتالي فان الهجوم الذي وجده السيد هشام السوباط شيء طبيعي في البيت الازرق والذي هو نادي الديمقراطية والراي والراي الاخر وفي اعتقادي انه سيجد الكثير من الهجوم في مقبل الايام من الاعلام الازرق واقطاب وابناء الهلال ويعتبر ذلك شانا داخليا ومسالة عائلية داخل البيت الهلالي!

*لكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه وبقوة لماذا (يولول) المريخاب ويصرخون ويبكون ويشقون الجيوب بتلك الصورة اعتراضا علي تعيين السيد هشام السوباط رئيسا للجنة التطبيع بالهلال ..؟هل المسالة لها علاقة بانهم فقدوا الامل في امكانية اقناع الرجل في مقبل الايام بادارة النادي الاحمر والذي قدمت اليه علي طبق من ذهب و في اكثر من مرة وبضمانات فوق العادة ومع ذلك رفض الرجل بادب بكل تلك الرجاءات؟..ام خوفا من قوته المالية وقدرته علي مواصلة رحلة الابداع والعطاء التي وضع لبنتها السيد الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال والذي دخل التاريخ بصرح الجوهرة المفخرة وتبقى حلم الاميرة الافريقية والتي يمكن ان تاتي علي يد الوافد الجديد خصوصا وان ارض الفريق خصبة جدا وبان الكاردينال وضع لبنة ممتازة لبناء فريق كرة قدم عملاق يمكن ان يهز عرش افريقيا؟..او تلك الولولة والنويح سببها الغيرة علي حواء الهلال التي لم تتوقف وتعقم يوما عن انجاب العظماء الواحد تلو الاخر؟..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*في اعتقادي ان كل هذا البكاء من اهل المريخ بسبب اختيار البروف كمال شداد للسوباط في رحلة جديدة لعالم الادارة بالنادي الازرق رغم وجود سبعة عشر قائمة اخرى من ابناء الهلال تقدموا الصفوف لخدمته وهل كان سيكون ذات الحال بالنويح والعويل اذا تم اختيار واحده من القوائم الاخرى؟!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!