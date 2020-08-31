شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك إن اتفاق السلام المزمع توقيعه مع الجبهة الثورية ، اليوم في جوبا ، يمنح البلاد طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء.

واكد عبر تغريدة في طريقه إلى جوبا التي وصلها امس ، إن الاتفاق سيلقي بمهام إضافية منها تنزيل السلام كواقع بين المجتمعات المحليّة، واستكمال خطوات ومراحل السلام الشامل تلبية لتطلعات الشعب وثورته المجيدة في العدالة والاستقرار والتنمية،مؤكداً أنه طريق طويل وسيمشيه الجميع معاً .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة: اتفاق سلام جوبا يمنح البلاد طاقة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.