إنخفاض في مناسيب نهرى النيل والعطبراوى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.36سم بانخفاض 10 سم عن الأمس وارتفاع 74 سم عن العام الماضى.

فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 15.62سم بانخفاض 22 سم عن الامس وارتفاع 82 سم عن العام الماضى .

يمر الفاصل المدارى شمال ولاية البحر الاحمر شمال مدينة عطبره و شمال الولايات الغربية ومن المتوقع ان يتراجع قليلا عن موقعه خلال اليوم .

وتشير الغرفة إلى أن مساء أمس شهد هطول أمطار خفيفة وأتربة ببعض المحليات بالولاية.

ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهرى النيل والعطبراوى والمناطق التى تأثرت فى الأعوام السابقه من الفيضانات بأن هنالك إرتفاعا فى مناسيب نهرى النيل والعطبراوى وعليهم أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات. جريدة التيار

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